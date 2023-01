Festival en France : Pour ses 20 ans, Rock en Seine s'offre Billie Eilish

«Ce sera sa seule date française en festival d'été», savoure auprès de l'AFP Matthieu Ducos, directeur de Rock en Seine. La Californienne sept fois couronnée aux Grammy Awards sera tête d'affiche le 23 août tandis que le reste du festival se déroulera les 25, 26 et 27 août au Domaine national de Saint-Cloud. L'arrivée sur scène de Billie Eilish sera précédée le 23 août d'une affiche 100% féminine avec Girl In Red, Tove Lo et Hannah Grae. Les billets du 23 août sont mis en vente ce mercredi à midi; ceux des 25, 26 et 27 août ce jeudi à midi.