Insolite au Luxembourg: «L'essentiel Radio» a «piégé» Xavier Bettel au réveil le jour de ses 50 ans

Un grand moment de radio pour une occasion unique! Pour célébrer comme il se doit les 50 ans du Premier ministre Xavier Bettel, L'essentiel Radio a eu le plaisir et le privilège de s'entretenir avec lui, ce vendredi 3 mars 2023, dans le Wake Up Lux, animé par Dario et Orlane, avec l'étroite complicité de la journaliste Aline Dechamps. «Allo? Oui, c'est Gauthier. Il est là, je vous le passe tout de suite». Très naturellement et avec l'authenticité qui le caractérise, le mari de Xavier Bettel n'a pas hésité à jouer le jeu pour permettre au Premier ministre de fêter ses 50 ans avec les auditeurs de L'essentiel Radio.

«Monsieur le Premier ministre, bonjour, je m'appelle Dario et on est en direct sur L'essentiel Radio», a débuté notre animateur. «Je n'avais pas compris pourquoi Gauthier venait de couper la radio, lui a rapidement répondu Xavier Bettel, assez surpris. Et cela m'a fait penser que quelque chose se tramait. Je n'ai rien contre les complots sympathiques. C'est super gentil de me souhaiter un bon anniversaire avant mon départ pour la tripartite, où je vais passer la journée. Et si vous voulez tout savoir, ce vendredi soir, je fêterai les 125 ans des producteurs de fruits. Et après, j'espère pouvoir dîner avec des amis. Je serai donc occupé et je ne vais pas penser que j'ai désormais la cinquantaine».

«On partage la matinée avec vous»

Et quand Xavier Bettel arrive dans la salle de bains, son mari Gauthier écoute L'essentiel Radio. «Je descends ensuite dans la cuisine pour prendre mon café et écouter RTL Luxembourg, nous explique-t-il. Dans la salle de bains, on écoute L'essentiel, donc on partage la matinée avec vous. C'est la journée classique. On essaie de se ménager des moments à deux et il me prépare des coups fourrés. Il est tout fier, vous devriez le voir...».

Et force est de constater qu'on n'a pas été les premiers à souhaiter un bon anniversaire à Xavier Bettel. «Le premier qui me l'a souhaité, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz», nous a indiqué le Premier ministre. Mais ce qui compte, c'est de passer un moment avec les gens que l'on aime, la famille, les amis, .... Les collègues de travail, ça fait plaisir à l'ego, mais on est tous des êtres humains. Malheureusement, avec nos fonctions, on a moins de temps à passer avec nos amis. C'est important de se ménager des moments avec la personne que l'on aime et les amis que l'on apprécie».

Présent dès les grands débuts de «L'essentiel Radio»