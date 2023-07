Polémique au Luxembourg : Pour Tatta Tom, «la société a fait des bonds en arrière»

«Cela ne m'était jamais arrivé, et je pensais que le jour où cela se produirait, ça ne me ferait rien. Au contraire, cela me blesse très profondément». Artiste queer, Tatta Tom a été jeudi la cible de propos haineux sur les réseaux sociaux. Dans la ligne de mire des «haters», la séance de lecture de Tatta Tom à destination d'enfants à partir de 6 ans, prévue le 29 juillet à la bibliothèque municipale d'Esch-sur-Alzette.