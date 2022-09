Football : Pour Thierry Henry, la VAR «tue la joie du jeu»

L'ancien international français, Thierry Henry, estime que faire appel à la VAR (vidéo assistance à l'arbitrage) lors des matches de football prend trop de temps, ne fait qu'augmenter les controverses et «tue la joie du jeu». Interrogé lors de la «Leaders Week sport business» qui réunit plus de 3 000 des plus hauts dirigeants de l'industrie mondiale du sport, du 26 au 29 septembre à Londres, Thierry Henry a précisé qu'il n'avait rien contre la technologie en général, mais qu'il était contrarié par la perte de temps lors des visionnages, en comparaison avec d'autres sports.