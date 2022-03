Pour un mot, le baril bondit de trois dollars

Les propos tenus mardi par le ministre vénézuélien du pétrole en faveur d'une réduction de la production n'ont pas laissé les marchés indifférents, puisque ces derniers sont repartis à la hausse.

Vers 16H15 GMT (18H15 à Paris), le baril de Brent pour livraison en octobre prenait 2,65 dollars à 114,60 dollars, par rapport à la clôture de lundi soir, sur l'InterContinental Exchange de Londres. À la même heure, le baril de "light sweet crude" pour livraison en septembre gagnait 2,88 dollar à 114,65 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

La faiblesse du billet vert incite les investisseurs à se porter vers les achats de matières premières, considérées comme des refuges contre l'inflation et des alternatives aux marchés d'action. Du côté de l'offre, les craintes liées à l'arrivée de la tempête Fay dans le Golfe du Mexique, qui avaient provoqué un rebond des cours lundi matin, se sont apaisées à mesure que se précisait sa trajectoire.

En se cantonnant à la Floride, à l'est du golfe, la tempête ne devrait pas avoir d'impact sur la production et très peu d'impact sur l'activité des raffineries. La promesse par Moscou d'un retrait de ses troupes de Géorgie et l'annonce par la Turquie de la réouverture prochaine de l'oléoduc stratégique Bakou-Tbilissi-Ceyhan ont également rassuré les investisseurs quant aux acheminements des hydrocarbures de la mer Caspienne vers l'Europe.