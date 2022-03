Pour un potager chez les Obama

Une pétition circule pour que la famille Obama puisse manger des fruits et légumes de son jardin, quitte à sacrifier quelques arpents de pelouse de la Maison Blanche.

Les soutiens à cette initiative, qui a germé l'année dernière, viennent d'aussi loin que du Kenya, où des fermiers ont notamment demandé s'ils pouvaient contribuer financièrement à la cause. La ville de Kingston dans l'État de New York, inspirée par la pétition signée par 85 000 personnes, a planté un jardin potager en face de son hôtel de ville, et la création d'un «jardin d'un peu plus d'un hectare» a été approuvée à Flint, dans le Michigan.