Au Luxembourg: «Pour un sapin de Noël, il faut compter 30 euros le mètre»

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Le traditionnel sapin sera forcément de la partie, et il est déjà possible de s’en procurer. «On est là depuis jeudi», précise Charles Hary, vendeur de sapins de Noël au Glacis, «et beaucoup en ont déjà acheté un. Ici, on ne vend que des Nordmann», ajoute-t-il.

«À Luxembourg-Ville, on vend beaucoup de sapins pour les appartements, mais les grands sapins intéressent aussi ceux qui ont des maisons de maître», dit Charles Hary. Au niveau des prix, il faut compter 30 euros par mètre de sapin. «Depuis que l’euro est là, nous n’avons jamais augmenté nos tarifs», indique le vendeur. «Beaucoup de clients nous demandent d’où les sapins proviennent. On peut leur garantir qu’ils ont tous poussé dans le nord du Grand-Duché, sur nos terrains près de Bigonville».

«Plus la Saint-Nicolas approche, plus les gens vont arriver»

Combien de temps dure un sapin de Noël? «En général, jusqu’à début janvier», confie le spécialiste. «Un bon conseil: ne pas mettre le sapin tout près d'un radiateur. On propose aussi des sapins qu’il est possible de replanter».

Fin novembre, certains pensent déjà aux décorations de Noël. «Des clients partiront en vacances aux alentours de Noël et ils veulent profiter de leur sapin un peu plus tôt. Il fait un peu chaud pour le moment, mais notre clientèle est déjà là. Plus la Saint-Nicolas approche, plus les gens vont arriver. Tous les jours, on coupe des sapins frais au fur et à mesure».