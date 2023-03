Espérance de vie: Pour vivre longtemps, vivez... au Luxembourg

Les femmes peuvent espérer vivre 4,3 ans de plus que les hommes au Luxembourg. Pexels

82,7 ans: c'est l'âge jusqu'auquel un nourrisson né au Luxembourg en 2021 peut espérer vivre, selon des données Eurostat publiées ce jeudi. C'est 2,6 ans de plus que la moyenne européenne (80,1 ans), ce qui place notre pays sur la 3e marche du podium européen, à égalité avec l'Italie, derrière l'Espagne (83,3 ans) et la Suède (83,1 ans). La France et la Belgique ne sont pas très loin derrière (respectivement 82,4 ans et 81,9 ans). L'Allemagne, elle, se situe dans le ventre mou du classement (80,8 ans).

Les Roumains et les Bulgares ont quant à eux 10 ans de moins d'espérance de vie que les résidents du Luxembourg (respectivement 72,8 ans et 71,4 ans).

13,1 ans d'espérance de vie gagnés en 50 ans

Comme toujours, il existe des différences entre les femmes et les hommes. Ainsi, au niveau européen, les femmes ont une espérance de vie de 82,9 ans contre 77,2 ans pour les hommes, soit un écart de 5,7 ans. Et au Luxembourg? Les femmes peuvent espérer vivre jusqu'à 84,8 ans, soit 4,3 ans de plus que les hommes (80,5 ans).

Les femmes européennes ayant potentiellement la vie la plus longue sont les Espagnoles (86,2 ans), devant les Françaises (85,5 ans), les Italiennes et les Suédoises (84,9 ans). Les hommes européens qui profitent le plus longtemps sont les Suédois (81,3 ans), les Maltais (80,8 ans), les Irlandais et les Italiens (80,5 ans). À l'inverse, les femmes bulgares ont une espérance de vie de 75,1 ans. Chez les hommes, les Lituaniens, les Roumains, les Lettons et les Bulgares n'atteindront pas la 7e dizaine (entre 68 et 69,5 ans d'espérance de vie).