Contenu sponsorisé : Pour voir la vie en jaune - le curcuma

Découvrez toutes les vertus du curcuma, mais également les meilleures façons de l'utiliser lorsque vous cuisinez.

C’est avant tout un antioxydant naturel et les médecines traditionnelles en Asie, au Maghreb, l’utilisent depuis toujours comme anti-inflammatoire et pour la digestion entre autres.

Sa belle couleur jaune or est d’ailleurs très tenace et si vous épluchez un morceau de curcuma frais, vous vous en rendrez très vite compte.

Pour agrémenter le riz, les pommes de terre ou la volaille

On l’ajoute ensuite dans: le riz, les pommes de terre rôties, les plats de volailles, les tajines… Nul doute que vous lui trouverez d’autres belles et bonnes utilisations.

