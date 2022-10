Coupe du monde au Luxembourg: «Pour votre maillot préféré, il ne faudra pas traîner»

1 / 4 La coupe du monde de foot approche et les maillots arrivent enfin en boutique. Vincent Lescaut/L'essentiel La Belgique, la France, le Portugal devraient arriver en tête des ventes au Grand-Duché. Vincent Lescaut/L'essentiel Le Luxembourg n'est pas qualifié pour le Mondial, mais ses nouveaux maillots cartonnent. sportspress.lu/ Jeff Lahr

À moins de deux mois de la Coupe du monde au Qatar, trouver le maillot de votre équipe nationale préférée n'est pas évident. «Les maillots de la Coupe du monde viennent d'arriver fin septembre», nous indique Franck Mathieu, Floor Manager chez Freelanders. «On a reçu une première partie et c'est un peu tardif. Normalement, on les reçoit trois ou quatre mois avant l'événement. Là, c'est un peu exceptionnel et avec un tournoi qui débute fin novembre, c'est également un peu différent en termes d'organisation. On doit faire face à des problèmes d'approvisionnement et de livraison. Cette année, c'est effectivement compliqué».

«C'est très compliqué de les avoir», confirme Carlos Pereira, acheteur au département «Football» et «Running» chez Citabel Sports, «car les usines sont en difficultés de production. Les délais sont assez tardifs, alors qu'on les attendait fin août, début septembre. On les reçoit au compte-gouttes. Avoir une Coupe du monde en dehors de l'été, c'est un changement. En fin d'automne, c'est du jamais-vu. C'est difficile à juger au niveau de la vente des maillots, on verra, mais je pense que ça va le faire».

«L'absence de l'Italie va porter préjudice»

La demande reste forte et de nombreux clients se pressent en effet au portillon. «Ils sont curieux de les voir, de les toucher et de les acheter», nous précise Franck Mathieu. «Les maillots du Portugal et de l'Allemagne sont fortement demandés au Luxembourg. La Belgique marche bien aussi, malgré la présence de flammes sur les manches, les clients sont fans. C'est réussi, car c'est différent, et ça renouvelle un peu le genre. On devrait encore avoir quelques livraisons qui sont planifiées depuis très longtemps. On espère encore les recevoir en temps et en heure».

Et c'est encore un peu tôt pour distinguer quel maillot fera battre le cœur du grand public. «On n'a pas encore constaté de meilleures ventes», ajoute Carlos Pereira. «Les maillots du Portugal risquent de faire partie du top. Ils marchent toujours très bien. L'absence de l'Italie, cela va porter préjudice au niveau des ventes. Il y aura un manque à gagner. Cette année, les marques ont tenté de proposer de bons designs. Un peu révolutionnaire visuellement».

«Recommander? Ce sera compliqué»

Au niveau des tailles, tout est possible, avec la possibilité également d'ajouter un nom et un numéro à l'arrière du maillot. «On peut personnaliser pour faire comme les stars», souligne Franck Mathieu. «Premier ou deuxième maillot, l'esthétique n'est pas à négliger. Les puristes vont toujours préférer les couleurs d'origine, mais les seconds maillots sont aussi fort demandés, lorsqu'ils sont différents. Les maillots de la Coupe du monde restent un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Au niveau des prix, chez Nike ou chez Adidas, on tourne autour des 90 euros en taille adulte. 70 euros pour les enfants. Pour le short, il faut compter entre 35 et 40 euros. Les chaussettes coûtent une vingtaine d'euros. Les prix ont augmenté depuis quelques années. C'est flagrant, mais les gens continuent de les acheter».

«Au niveau des tailles, les choix restent importants», conclut Carlos Pereira. «Et avant la Coupe du monde, d'autres gadgets vont arriver. Les livraisons s'intensifient depuis deux bonnes semaines. D'ici mi-octobre, on devrait les avoir tous. Pour recommander, cela s'annonce très compliqué. Donc la personne qui veut vraiment un maillot, il va falloir s'y mettre rapidement. Au niveau des prix, on est proches du dernier championnat d'Europe. C'est assez stable. On peut les floquer et les personnaliser à la demande, avec des écritures originales ou officielles».

Quid du maillot du Luxembourg? Le Luxembourg a récemment changé d'équipementier en passant chez Errea, comme toutes les petites nations européennes. Force est de constater que le nouveau modèle plaît au Grand-Duché. «Pour le moment, nous n'en avons plus», regrette Franck Mathieu, Floor Manager chez Freelanders. «C'est un modèle qui marche très très bien. Il est très réussi, esthétiquement, il est magnifique. Ce maillot est toujours très demandé. Il marche tout le temps. Les Luxembourgeois l'achètent pour leur pays. Beaucoup de gens de passage l'achètent en souvenir. Tout le monde en veut un. Quand il est beau, comme cette fois-ci, il cartonne encore plus». Le nouveau maillot du Luxembourg cartonne. sportspress.lu/ Jeff Lahr