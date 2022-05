Retraite en vue? : Pour «Zlatan», le foot c'est fini... au moins jusqu'en 2023

Après la fête, la retraite? Zlatan Ibrahimovic ne pourra rejouer au foot que début 2023, au mieux, après son opération du genou gauche mercredi, une éternité pour un joueur de 40 ans.

«L'arthroscopie était programmée depuis quelques temps pour résoudre définitivement l'instabilité de l'articulation grâce à la reconstruction du ligament croisé antérieur, avec renforcement latéral et réparation du ménisque», a indiqué le club.

Le Suédois avait déjà été opéré du genou gauche en juin 2021, ce qui lui avait fait manquer l'Euro avec la Suède et avait perturbé son début de saison. Il a également souffert des tendons d'Achille cette saison, manquant de nombreux matches.

«J'ai trop souffert»

La durée d'indisponibilité annoncée emmènerait l'ex-attaquant du Paris-SG, qui fêtera ses 41 ans début octobre, vers un nouveau long parcours de réhabilitation. Voilà sans doute la réponse qu'attendait «Ibra» pour décider de continuer ou non une carrière de joueur professionnel débutée il y a plus de 20 ans.

«Depuis six mois, j'ai trop souffert, physiquement et aussi pour des raisons personnelles», avait déclaré sur Sky Sport celui qui a perdu fin avril son ami et agent Mino Raiola.