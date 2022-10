Pour l’UE, la fin de la guerre est «presque» impossible après les annexions russes

Samedi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé que l’annexion des régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson rend «beaucoup plus difficile, impossible, presque, la fin de la guerre». «La Russie est en train de perdre» la guerre, «elle l’a perdue en termes moraux et politiques», mais «l’Ukraine n’a pas encore gagné», a-t-il analysé un peu plus tard lors d’un forum à La Toja, en Galice, où il a défendu les sanctions européennes infligées à Moscou et l’aide militaire à Kiev, et appelé à persévérer dans cette direction.