Pour Lula, la réponse d’Israël est «aussi grave» que l’attaque du Hamas

Le président du plus grand pays d’Amérique latine a également accusé Israël de «lancer des bombes là où il y a des enfants, comme sur des hôpitaux, sous prétexte que des terroristes s’y trouveraient». «C’est inexplicable. D’abord, il faut sauver les femmes et les enfants, après vous vous battez avec qui vous voulez», a insisté Lula.

Les représentants de la communauté juive du Brésil ont toutefois dénoncé les propos «erronés», «injustes» et «dangereux» de Lula, qui a «mis sur le même plan» Israël et le Hamas. Ils ont défendu les efforts «visibles et prouvés» des autorités israéliennes «pour sauver les civils palestiniens».