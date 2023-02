Après les violences : Pourparlers israélo-palestiniens dimanche en Jordanie

Des délégations israéliennes et palestiniennes se réuniront dimanche en Jordanie pour tenter de rétablir le calme dans les territoires palestiniens, après plusieurs jours de violences meurtrières, selon un responsable du gouvernement jordanien.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 61 Palestiniens. AFP

La réunion «politico-sécuritaire» se tiendra dans la station balnéaire d'Aqaba sur la Mer rouge, en présence de représentants des Etats-Unis et de l'Egypte liée comme la Jordanie par un traité de paix avec Israël, a déclaré ce responsable qui a requis l'anonymat. Selon lui, les pourparlers visent à "renforcer la confiance" entre Israël et les Palestiniens et parvenir à des mesures d'accalmie.

«Cette réunion intervient à un moment très critique et constitue une démarche nécessaire de la part de la Jordanie pour tenter de parvenir à un accord entre Israël et les Palestiniens en vue de mettre fin à l'escalade de la violence», a-t-il encore ajouté.

Les pourparlers s'inscrivent «dans le cadre de l'intensification des efforts déployés par la Jordanie en coordination avec l'Autorité palestinienne et d'autres parties pour mettre fin aux mesures unilatérales (d'Israël) et à une dégradation de la sécurité, qui pourrait alimenter davantage de violences...», a ajouté la même source gouvernementale.

«Cesser tout acte de violence»

Les forces israéliennes ont tué mercredi 11 Palestiniens parmi lesquels un adolescent de 16 ans, et, selon le ministère de la Santé palestinien, blessé par balles plus de 80 personnes lors de cette opération à Naplouse (nord). Ce bilan est le plus lourd depuis 2005.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 61 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils incluant des mineurs) et à neuf civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens ainsi qu'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Le raid de mercredi, le dernier d'une série d'opérations militaires meurtrières menées par Israël en Cisjordanie, intervient près de deux mois après l'investiture d'un nouveau gouvernement en Israël, l'un des plus à droite de l'histoire du pays et qui est notamment composé de partisans d'une ligne dure vis-à-vis des Palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'était rendu en janvier à Amman pour une rare rencontre avec le roi Abdallah II, qui a insisté sur «la nécessité de maintenir le calme et de cesser tout acte de violence», avait alors déclaré le palais royal.