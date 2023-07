Climat: Pourquoi 2023 a des chances de devenir l’année la plus chaude

Les multiples canicules dans l’hémisphère Nord et la surchauffe des océans, illustrations du changement climatique d’origine humaine qui amplifie les phénomènes météorologiques naturels, pourraient faire de 2023 l’année la plus chaude jamais mesurée, avertissent des scientifiques. Les climatologues le répètent: ces phénomènes extrêmes sont en train de devenir la nouvelle norme. Et ils vont encore empirer, en durée et en intensité, même si l’humanité réduit fortement ses émissions de gaz à effets de serre.