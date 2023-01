Initiative au Luxembourg: «Pourquoi acheter un outil qu'on utilise une fois par an?»

Conseils fournis aussi

Marteaux, clés, outils électriques, kit de peinture ou de jardinage... le matériel a été récupéré dans des centres de ressources, auprès de particuliers ou d'entreprises. Et l'ASBL lance un appel aux dons pour enrichir son stock. Comment réserver? «On s'inscrit en ligne et on réserve son outil. Puis, on va le chercher à la Facilitec ( du lundi au vendredi, de 9 à 17h). Le prêt est gratuit et de sept jours. Une semaine plus tard, l'outil est rendu «en bon état et nettoyé».