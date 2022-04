Débat de l’entre-deux-tours en France : Pourquoi Anne-Sophie Lapix est indésirable

Marine Le Pen refuse que la présentatrice du JT de France 2 anime le débat qui l’opposera à Emmanuel Macron le 20 avril. Le président sortant serait, lui aussi, opposé à cette idée.

Cinq ans après une prestation catastrophique, Marine Le Pen se prépare à affronter un nouveau débat d’entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Cette passe d’armes cruciale aura lieu le mercredi 20 avril, et sera diffusée sur TF1 et France 2. L’organisation d’un tel rendez-vous est un véritable casse-tête pour les deux chaînes, surtout en ce qui concerne le choix des deux journalistes qui animeront les échanges. En effet, les deux modérateurs doivent avoir un profil similaire et convenir aux deux camps, rappelle le Huffington Post .

La présentatrice du JT n’est pas non plus en odeur de sainteté auprès du président sortant. Emmanuel Macron serait en effet remonté contre France 2 et sa journaliste vedette après la diffusion d’un reportage sur Michèle «Mimi» Marchand, ex-reine de la presse people et proche du couple présidentiel à la réputation sulfureuse. À ce stade, les deux chaînes n’ont pas encore annoncé l’identité des deux modérateurs. Les noms de Léa Salamé, Gilles Bouleau, Anne-Claire Coudray circulent. Quant à l’idée avancée l’année dernière par Marlène Schiappa, qui voyait bien Cyril Hanouna dans ce rôle, elle semble avoir été balayée.