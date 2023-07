Pourquoi l'entraîneur de Monaco s'appelle Adolf Hütter?

Adi Hütter est un entraîneur reconnu et confirmé en Bundesliga.

L'AS Monaco a officialisé ce mardi l'arrivée de son nouvel entraîneur. Mais plus que ses solides références sportives, c'est avant tout son nom qui a déclenché la curiosité: Adolf Hütter, Autrichien de 53 ans, possède un patronyme à la consonance très proche du leader du IIIe Reich.

Forcément habitué aux réactions étonnées, le coach passé par Salzbourg (2014-2015), Francfort (2018-2021) et Mönchengladbach n'a pu que constater un déferlement de blagues douteuses sur les réseaux sociaux, pendant que certains internautes posaient la question fatidique: «Pourquoi appeler ton fils Adolf quand tu t'appelles Hütter?»

Évacuons-le d'emblée, la famille du technicien n'a aucune sympathie nostalgique pour le IIIe Reich, et le prénom choisi relève surtout d'un hommage familial, comme l'a expliqué le principal concerné: «Quand je suis né, mes parents ont voulu me donner un autre prénom. Mais mon oncle est mort dans une avalanche à l’âge de 27 ans. Ma grand-mère voulait vraiment avoir un autre Adolf dans la famille et mes parents se sont laissé convaincre. C'est très tragique», a-t-il expliqué en 2018, reconnaissant qu'il aurait aimé porter «un autre prénom».