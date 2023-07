Pourquoi avons-nous l'impression de vivre un été pourri?

Juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud et le plus ensoleillé de l'histoire au Luxembourg. Un mois plus tard, ce lundi 31 juillet après-midi, le mercure affiche un petit 17°C à la station du Findel, en plein cœur de l'été. On se passerait aisément d'un épisode caniculaire, mais on se passerait bien aussi de devoir sortir en jean et en manches longues. Et cette absence de juste milieu laisse l'impression de traverser d'ores et déjà un été 2023 pourri.