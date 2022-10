Participez au sondage: Pourquoi Bella Hadid est-elle nue dans les défilés?

Ce mardi s’achève la Fashion Week de Paris. C’est la conclusion d’un mois de défilés de mode à New York, à Londres, à Milan et dans la capitale française où ont été présentées les collections printemps-été 2023. Ces derniers jours, Bella Hadid a beaucoup fait parler d’elle. Le top model américain, âgé de 25 ans, était non seulement de tous les shows qui comptent, mais elle y apparaissait aussi toujours plus dévêtue que ses consœurs.

Du sex-appeal à toutes les sauces

En consultant les défilés passés, on constate que les looks les plus sexy sont souvent attribués à la jeune femme. C’était entre autres le cas, ces derniers jours, chez Givenchy, à Paris, et chez Fendi, à New York (voir les photos ci-dessous).