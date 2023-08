Pourquoi cette vidéo polémique a-t-elle été retirée par le gouvernement français?

La raison invoquée par les internautes? Le manque de diversité de la séquence d'une minute, censée rendre hommage à la lutte contre le racisme, et qui fait apparaître des jeunes collégiens, tous blancs, qui récitent des extraits du mythique discours «I have a dream» du pasteur américain.

«Quelle cruelle ironie! De toutes les personnes qui ont travaillé sur cette vidéo, aucune n'a vu le problème...» a lancé le député de gauche Aurélien Saintoul. «Je crois que ma honte est ici plus profonde encore que ma colère. Je suis tellement désolée que des siècles de haine et de violence, des milliers de luttes et de courages, aboutissent à autant de cynisme, de bêtise et d’absurdité à la fois», s'est quant à elle insurgée la conseillère municipale écologiste de Paris Raphaëlle Rémy-Leleu.