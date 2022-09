Attentat de Nice : Pourquoi des victimes ont-elles été prélevées de leurs organes?

«Nous n'avons jamais obtenu d’explications justifiant la nécessité de ces prélèvements massifs d'organes, et donc nous avons fait citer le procureur Molins, qui viendra déposer devant la cour d'assises et duquel nous attendons des réponses pour comprendre ce qui s’est passé», a indiqué samedi à Nice, lors d'une conférence de presse, Me Virginie Le Roy, un des conseils de cette association de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016.