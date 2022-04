Rihanna : «Pourquoi devrais-je me cacher parce que je suis enceinte?»

La Barbadienne est la femme enceinte la plus scrutée du moment mais elle s'en moque: la chanteuse veut juste vivre ce moment pleinement, comme le montre son shooting pour Vogue.

Rihanna a été photographiée par la célèbre Annie Leibovitz, au Ritz, à Paris. Instagram

«Parfois je passe devant un miroir et je me dis "oh merde"»: Rihanna s'est confiée sans filtre au magazine Vogue dont elle fait la couverture du mois de mai. Si son corps l'impressionne, elle a rapidement décidé qu'elle ne la cacherait pas, au risque de s'attirer les foudres des puristes qui la trouvent indécente. «Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit: "il est impossible que j'aille faire du shopping dans le rayon maternité"», a-t-elle confié. «C'est trop amusant de s'habiller, je ne vais pas laisser tomber parce que mon corps change».

Instagram

Elle l'admet, c'est un vrai challenge pour son styliste, «qui en perd le sommeil parce que mes mensurations peuvent changer d'heure en heure». La tenue la plus audacieuse a sans doute été la petite robe noire qu'elle portait pour le défilé Dior à Paris. Avant le show, elle et son styliste Jahleel Weaver ont décidé de retirer la doublure de la robe de coktail Dior, la laissant complètement transparente.

«Pour moi cette robe, est le vêtement qui se rapproche le plus des vêtements de grossesse que j'ai portés jusqu'ici». Une tenue qu'elle a agrementée de chaînes de ventre à strass et d'un string de sa marque Savage X Fenty. «Tout le monde allait voir ma culotte, autant qu'elle soit à moi».

Une tenue qu'elle ne voulait pas spécialement provocante. «J'espère que nous serons capables de redéfinir ce qui est considéré comme "décent" pour les femmes enceintes. Mon corps fait des choses incroyables en ce moment et je ne vais pas en avoir honte. Cette période doit être festive, pourquoi devrais-je me cacher parce que je suis enceinte?».

Instagram

Un bébé qui n'était pas prévu. «Je ne sais même pas quand j'ovule ou ces autres trucs de m****» rit-elle. «Nous nous sommes juste amusés». Elle a fait un test, vu le résultat et l'a directement dit à A$AP Rocky. «Ensuite je suis allé chez le médecin et nous avons commencé notre voyage». Elle vit cette grossesse avec simplicité. Pas de Gender Reveal et une babyshower très festive, sans chichis et avec des femmes et des hommes. «Ne me mets pas sur une chaise en osier avec des cadeaux à mes pieds où tout le monde me regarde!», lance-t-elle.

Si elle semble décontractée, la chanteuse appréhende un peu l'accouchement. Elle voudrait tous ses proches autour d'elle mais les restrictions Covid vont mettre à mal son projet. «Peut-être que je ferai juste garer un bus de fête dehors ou quelque chose comme ça», explique-t-elle, ne plaisantant qu'à moitié.

Elle se dit bien tenté par l'allaitement: «Je prie pour que mon corps me le permette». Ce qui lui fait le plus peur? «La dépression postpartum. Vais-je me sentir hors de contrôle émotionnellement? Ce sont des histoires d'autres femmes que j'entends et ça me fait peur».