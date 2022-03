Pourquoi Diana est-elle morte?

Après six mois de travail, le jury populaire va devoir établir son verdict. Il va devoir établir les causes de la mort de la princesse de Galles et de son compagnon, Dodi Al-Fayed.

"Nous sommes arrivés au stade où vous devez vous retirer pour réfléchir au verdict, pas loin de six mois après le jour où nous avons commencé en octobre dernier", a indiqué Scott Baker au jury.

250 témoins

Quelque 250 témoins ont été entendus depuis l'ouverture de "l'inquest" le 2 octobre 2007. Le juge Baker a laissé au jury le choix entre cinq verdicts: mort accidentelle, verdict sans décision faute d'éléments suffisants, ou homicide, provoqué soit par la conduite extrêmement négligente des véhicules poursuivants, soit par celle du chauffeur de la Mercedes, soit par les deux cumulés.

Le juge a en revanche écarté d'emblée la théorie du complot, défendue par Mohamed Al-Fayed, père de Dodi. En entamant la lecture de ses conclusions lundi, le juge avait déclaré : "Il n'y a aucun élément montrant que le duc d'Edimbourg (mari de la reine Elizabeth, ndlr) a ordonné l'exécution de Diana, ou que les services secrets ou toute autre agence gouvernementale l'ait organisée".

Aucune preuve de complot

"Il n'existe aucun début de preuve soutenant les allégations de Mohamed Al-Fayed", père de Dodi, a-t-il ajouté. Le milliardaire égyptien soutient que le couple a été tué dans le cadre d'un complot ourdi par le prince Philip et mis en œuvre par les services secrets britanniques, pour éviter que Diana, mère d'un futur roi d'Angleterre, n'épouse un musulman.

Les enquêtes menées par les polices française et britannique sur l'accident survenu le 31 août 1997 dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris avaient conclu à un accident provoqué par une vitesse excessive et un chauffeur qui avait trop bu.

avec AFP