Selon une étude : Pourquoi faut-il cesser d'acheter des carlins?

L'étude fait grand bruit au Royaume-Uni depuis une semaine: des experts appellent à cesser d'acheter des carlins, race confrontée à «une vie de souffrance».

Leurs grands yeux ébahis et leurs petits plis potelés feraient fondre n'importe quel amoureux des chiens: le carlin est devenu une mascotte pour bon nombre d'entre eux. Au Royaume Uni, entre 2005 et 2017, leurs inscriptions au Kennel Club - plus grande organisation canine du pays - ont été multipliées par cinq. Une mauvaise chose selon une étude du Royal Veterinary College publiée la semaine dernière.

Le Dr Dan O'Neill, maître de conférences en épidémiologie des animaux de compagnie, qui a étudié plus de 16 000 carlins en Grande-Bretagne, a «dressé une liste des fonctions corporelles essentielles que tout chien devrait pouvoir accomplir tout au long de sa vie et celles-ci sont très basiques», comme cligner des yeux ou dormir sans avoir à se réveiller pour respirer. «Les carlins n'ont tout simplement pas ces fonctions de base».

«Caprices»

Cette race est en effet 50 fois plus exposée au syndrome obstructif respiratoire des brachycéphales - une maladie respiratoire - que les autres. Sur 40 problèmes de santé courants chez les chiens, la race présente un risque accru pour 23 d'entre eux, notamment un risque 13 fois plus élevé d'ulcères oculaires ou encore un risque 11 fois plus élevé de dermatite des plis cutanés. Les carlins sont également plus fréquemment obèses.