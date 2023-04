Petit coin: Pourquoi il ne faut pas passer plus de trois minutes aux toilettes

Une utilisatrice de la plateforme Reddit se plaint que son mari passe 40 minutes aux toilettes chaque matin. Presque tous les jours, elle doit lui écrire un message pour pouvoir utiliser la salle de bains. En cas d’urgence, elle doit même se rendre dans des toilettes publiques près du logement. Le débat soulevé par cette histoire a suscité plus de 1 700 commentaires.

Interrogé par nos confrères de 20min.ch, Markus Theunert de l’association Männer.ch fournit une explication sur la raison pour laquelle les hommes passent de longues heures aux toilettes. Selon les conditions d’habitation, les toilettes sont l’un des rares, voire le seul lieu de repli dans l’appartement. «J’entends surtout de la part des pères qu’ils restent parfois plus longtemps que nécessaire dans les toilettes pour se calmer après une dispute ou simplement pour respirer un moment».

Douze secondes chrono!

Selon des experts, la prudence est toutefois de mise en cas de séjour prolongé sur le trône. En effet, cela peut être non seulement agaçant, mais aussi malsain. «Une longue ‘session’ peut entraîner la formation d’hémorroïdes», explique Martin Wilhelmi, spécialiste en gastro-entérologie. C’est pourquoi, selon lui, la visite aux toilettes devrait se limiter à trois minutes maximum. Pour le gastro-entérologue Roger Wanner, c’est également trop long. «La défécation en soi ne prend que douze secondes. Celui qui reste plus longtemps aux toilettes passe probablement la plus grande partie de son temps sur les médias sociaux».