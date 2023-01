A son vice-Premier ministre: «Pourquoi jouez-vous à l'imbécile?»: Poutine perd ses nerfs en direct

À son vice-Premier ministre : «Pourquoi jouez-vous à l'imbécile?»: Poutine perd ses nerfs en direct

Avant d'enchaîner: «Je sais qu'il n'y a pas de contrats pour les entreprises, les directeurs me l'ont dit. Pourquoi jouez-vous à l'imbécile? Quand aurons-nous les contrats? Les chefs d'entreprise me disent qu'il n'y a pas de contrats et vous me dites que tout est prêt» interroge-t-il, sans cacher son agacement. Un extrait très commenté, notamment sur le plateau de la chaîne d'information française BFM TV, où un éditorialiste précise: «On est face à un chef d’État qui ne sait pas où il va et qui perd son calme en plein conseil des ministres retransmis à la télévision (…) le voir aujourd’hui après un an de guerre et faute de résultat, c’est sans doute un symptôme de la difficulté qu’il a à gérer son pays».