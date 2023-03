Start-up technologiques : Pourquoi la faillite de la banque SVB fait craindre un «bain de sang»?

«Ils connaissaient le milieu des entrepreneurs», explique à l'AFP Joseph DeSimone, professeur à l'université de Stanford et fondateur de plusieurs start-up. «Ils nous aidaient à recruter, (...) conseillaient les nouveaux dirigeants, (...) un vrai partenaire comme je n'en avais jamais vu auparavant», décrit-il. SVB se targuait d'avoir pour clients «près de la moitié» des entreprises technologiques et des sciences du vivant financées par des investisseurs américains.

Elles ne peuvent plus verser de salaires

La FDIC a indiqué, vendredi, que la restitution de ces fonds dépendrait des montants récupérés de la vente des actifs de la banque, un processus souvent long et au produit incertain. «Les vraies victimes de la chute de SVB sont les déposants: des start-up de 10 à 100 employés, qui ne peuvent plus verser de salaires, vont devoir mettre des gens au chômage technique ou licencier dès lundi», a réagi, sur Twitter, Garry Tan, PDG de Y Combinator, incubateur de jeunes sociétés.

«D'ici un mois ou deux, on aura anéanti une génération de start-up américaines», a prévenu le dirigeant. «Ce sont des années d'innovation américaine qui sont en jeu». La disparition de la banque californienne «pourrait détruire un important moteur de l'économie de long terme, car les sociétés soutenues par le capital-investissement dépendaient de SVB pour leurs prêts et leur trésorerie», a abondé l'investisseur activiste Bill Ackman, sur Twitter.

«Difficile d'imaginer la suite»

Selon plusieurs médias américains, les responsables de l'établissement ont discuté jeudi et vendredi d'un rachat avec plusieurs banques de la place, sans succès. Champ Bennett, co-fondateur de la plateforme vidéo Capsule, a révélé vendredi que les 5 millions de dollars injectés mi-février lors de la première levée de fonds de la société étaient logés chez SVB et inaccessibles. «Difficile d'imaginer la suite, mais ça ne se présente pas bien», a-t-il écrit, sur Twitter, pour dénoncer la vision selon laquelle un sauvetage de SVB reviendrait à venir au secours des «1%» les plus riches, entrepreneurs et investisseurs fortunés, ou de «Big Tech».