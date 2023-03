Pourquoi la «folie» crypto n'a pas pris au Luxembourg

La folie «Bitcoin» est-elle passée? Alors que les crypto-monnaies ont connu une chute vertigineuse au cours de l'année 2022, faisant perdre à des investisseurs en herbe des milliers d'euros, les «banqueroutes» individuelles n'ont, semble-t-il, pas concerné un très grand nombre de personnes au Luxembourg. Et pour cause, les résidents luxembourgeois sont ceux qui investissent le moins dans les cryptomonnaies.

1,06% de la population

D'après une étude effectuée par le courtier en assurance HelloSafe Belgique et transmise à L'essentiel, seules 6 766 personnes détiennent des actifs en crypto-monnaies, soit 1,06% de la population. Cela place le Luxembourg au dernier rang européen, loin derrière l'Allemagne et la France, qui trustent les deuxième et première place avec respectivement 5,80 et 5,04% de résidents détenteurs de monnaies numériques.