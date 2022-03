Analyse au Luxembourg – Pourquoi la mobilisation est-elle plus forte pour les Ukrainiens?

Jeudi 24 février, Vladimir Poutine décide d’envahir l’Ukraine. Tout bascule pour les Ukrainiens. Des bombes tombent sur les principales villes. Des milliers de blessés et des centaines de morts ont déjà été déplorés. Cette guerre si proche a touché les Européens au plus profond, entraînant un soutien presque inédit. Des milliers de tonnes de vêtements chauds, produits d'hygiène ont été livrés pour les victimes de la guerre. Des citoyens lambdas offrent même un toit à ceux qui le souhaitent. Un élan de solidarité dont «on ne peut que se réjouir», indique Philippe Poirier, politologue à l’Université de Luxembourg. Un soutien si élevé n’est pourtant pas systématique, au regard des autres réfugiés fuyant les conflits mondiaux.

Selon l’expert, certaines raisons pourraient justifier cette réaction: «Pour le cas de l’Ukraine, on observe un retour de la mémoire politique du côté des pays frontaliers, qui accueillent les Ukrainiens en ce moment (ndlr: la Roumanie, la Pologne, la Moldavie et la Hongrie). Ces pays ont connu le joug soviétique (ndlr: la domination soviétique sur l’Europe de l’Est après la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1989), détaille-t-il. Ils assimilent donc leur vécu à ce qu’il se passe actuellement en Ukraine, ils se sentent concernés car ils ont vécu la même chose».

«Beaucoup d’Européens s’identifient plus facilement aux Ukrainiens»

Les relations de l’Union européenne avec l’Ukraine jouent également un rôle dans toute cette solidarité, selon le politologue. «L’UE soutient l’Ukraine, avec des aides militaires, économiques... Donc les populations suivent leur gouvernement plus facilement. Si l’on compare la situation à la guerre en Syrie (débutée en 2011), certains États membres ont un avis partagé concernant le gouvernement d’Assad. Un accord à l’unanimité d’aide à l’Ukraine a été plus facile à décider».

Selon le professeur, cette grande mobilisation peut être interprétée par un phénomène «d’isomorphisme culturel»: «Beaucoup d’Européens s’identifient plus facilement aux Ukrainiens, religieusement et culturellement parlant, explique-t-il. Ils ont l’impression d’être à leur place. D’ailleurs, l’architecture des villes ukrainiennes ressemble beaucoup à celle des rues d’Europe de l’Est et quand ils les ont vues bombardées, ils ont pensé à leurs propres rues. Contrairement aux paysages érythréens ou syriens».