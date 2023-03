On vous explique: Pourquoi la retraite des Français se joue au Palais du… Luxembourg?

Les sénateurs français se retrouvaient, ce jeudi, pour le coup d'envoi des débats du projet très controversé de réforme des retraites. Après un examen du texte paralysé à l'Assemblée nationale, le gouvernement d'Emmanuel Macron table sur le Sénat pour conférer une légitimité démocratique à cette réforme impopulaire. «On va écouter les propositions du Sénat et on va trouver un chemin ensemble», a glissé la Première ministre française, Elisabeth Borne.

Depuis 1581

Le palais et le jardin doivent leur nom à François de Piney-Luxembourg, un duc, lointain descendant du premier comte de ce qui était alors un duché. C'est en 1581 que l'homme s'est fait bâtir un hôtel particulier, l'hôtel de Luxembourg, entouré de 8 hectares de verdure, dans l'actuel VIe arrondissement de la capitale française. Trente ans plus tard, tombée amoureuse du lieu, la reine mère Marie de Médicis, veuve du roi Henri IV, le racheta et fit agrandir le parc. Un patrimoine transmis dès lors de roi en roi et qui conservera jusqu'à aujourd'hui ce nom de Luxembourg.