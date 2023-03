Pourquoi le cancer a été moins bien soigné au Luxembourg

Et pourtant, le cancer a été moins bien dépisté au cours des années précédentes. Malgré la prévention accrue et l'allongement de l'espérance de vie pour les personnes malades, Paulette Lenert, ministre de la Santé, n'a pu que déplorer cette réalité vendredi, dans une réponse parlementaire au député socialiste Mars Di Bartolomeo. La faute à la période Covid et la mobilisation des soignants et moyens de santé pour lutter contre la pandémie. L'information n'est pas nouvelle, mais les chiffres compilés par la ministre de la Santé, qui s'appuie sur le rapport effectué par l'OCDE, sont sans appel.