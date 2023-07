Pourquoi le ciel du Grand-Duché s'est assombri?

Depuis des semaines, le Canada est en proie aux flammes. À la fin de la semaine dernière, plus de 670 feux flambaient encore dans le pays nord-américain, selon les données officielles. Plus de 380 d'entre eux étaient hors de contrôle, selon les autorités. Lundi, l'énorme dégagement de fumée a même été perceptible au Luxembourg, a indiqué MeteoLux sur Twitter. «Le ciel luxembourgeois est plus maussade que d'habitude aujourd'hui», a écrit le prévisionniste.