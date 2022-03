Explications : Pourquoi le cours de l'or a-t-il dégringolé?

Le cours de l'or se stabilisait mardi, après sa dégringolade de la veille, la plus forte depuis 30 ans à New York.

Vers 17h30, l'once d'or valait 1 390 dollars à New York. Lundi, il avait terminé à 1 360,60 dollars sur la plate-forme d'échanges à terme du Comex, soit plus de 9% de baisse par rapport à vendredi soir. En cours de séance, il a perdu jusqu'à 10,9%, soit sa chute la plus prononcée depuis 1983. «C'est la rapidité et l'étendue de la baisse qui ont choqué tout le monde», a déclaré Kelly Teoh, analyste chez IG Markets à Singapour. «Ça va être une tendance baissière pour le reste de la semaine», a-t-elle prédit.