Pourquoi le Luxembourg limite la casse sur les prix des aliments

Et pourtant, le Luxembourg fait partie des pays d'Europe les plus épargnés. Une réalité qui en dit davantage sur l'inflation galopante sur le reste du continent que sur la situation favorable du Grand-Duché. D'après une étude comparative effectuée par HelloSafe et transmise à L'essentiel, notre pays se situe à la cinquième place européenne des pays les moins touchés par l'inflation alimentaire (13,5%), derrière la Norvège (8,7%), Chypre (9,5%), l'Islande (11,8%) et l'Irlande (13%).