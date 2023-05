Pièce d'identité: Pourquoi le passeport luxembourgeois ne dure-t-il que 5 ans?

Au Luxembourg, le passeport dispose d'une durée de validité de cinq ans, seulement. Alors que chez nos voisins, les passeports durent dix ans en France et en Allemagne (pour les plus de 24 ans) et sept ans pour les Belges majeurs. De quoi susciter des interrogations de la part de la députée CSV Nancy Arendt, qui a demandé des explications au ministre LSAP des Affaires étrangères, Jean Asselborn.