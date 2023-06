Dakar: Pourquoi le Sénégal sombre dans la violence

Les origines du conflit

Depuis février 2021, les Sénégalais vivent au rythme du feuilleton qui met en scène Ousmane Sonko, l’un des chefs de file de l’opposition, une jeune employée d’un salon de massage qui l’accuse de l’avoir violée à cinq reprises, et un certain nombre d’autres acteurs, y compris du pouvoir.

Une personnalité qui divise

La personnalité de l’homme politique divise. Mais il jouit d’une forte popularité auprès des jeunes et dans les milieux modestes, dans un contexte économique et social éprouvant.

Absent à son procès et au délibéré, il a été interpellé dimanche et ramené de force chez lui. Se disant «séquestré», il a appelé les Sénégalais à manifester «massivement».

Terminé pour lui? Pas certain

Le ministre a assuré qu’Ousmane Sonko ne pouvait pas faire appel de la décision du tribunal parce qu’absent au procès. Il a donc été jugé par contumace. Ce que réfute son avocat, qui estime que «les faits ont été requalifiés de crime en délit et M. Sonko n’est plus en état de contumace».

Capitale sous tension

La situation d’Ousmane Sonko n’est pas la seule source de tension. Les Sénégalais attendent depuis des mois de savoir si le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, se présentera à un troisième mandat en 2024. L’opposition et des défenseurs des droits disent que la Constitution le lui interdit et l’appellent à renoncer.

La loi fondamentale a été révisée en 2016. Elle stipule que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans, et non plus sept, et que «nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs». L’actuel président a dit à plusieurs reprises par le passé qu’il ne ferait pas plus de deux mandats. Mais depuis des mois il entretient le flou.