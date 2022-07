Au Luxembourg: Pourquoi les frontaliers français sont les moins bien payés, et de loin?

Les rémunérations des 204 489 frontaliers au Luxembourg ont atteint 12,3 milliards d'euros en 2020, selon les derniers chiffres disponibles, publiés jeudi par le Statec. En Europe, seules la Suisse et l'Allemagne, bien plus grandes, ont payé davantage de rémunérations transfrontalières.

Les Luxembourgeois restent les mieux payés

Des écarts qui s'expliquent surtout par «la spécialisation» des frontaliers dans des secteurs où les salaires varient. Les frontaliers français sont ainsi plus nombreux «dans des activités moins bien rémunérées telles l'horeca ou le commerce», note l'institut statistique. Ils sont aussi souvent plus jeunes, ce qui peut avoir un impact.

En 2014, l'écart entre frontaliers français et belges approchait déjà 11 000 euros mais il n'était que de 7 000 avec les allemands. Et si l'on remonte à 2002, les frontaliers français touchaient en moyenne 32 333 euros par an, les Belges 40 214 et les Allemands, 38 964. Seize indexations des salaires sont intervenues depuis, quatorze de 2002 à 2020.