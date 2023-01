Malgré la controverse: Pourquoi les stars continuent-elles de porter de la fourrure?

Alors que l’Italie met un terme à l’élevage des animaux à fourrure, que de grandes maisons de couture telles que Valentino, Gucci ou Prada suppriment la fourrure de leurs collections et que même les fameux cols des doudounes de Canada Goose ne sont plus fabriqués en fourrure de coyote, certaines stars comme Shirin David, Haftbefehl ou Georgina Rodríguez refusent de s’en séparer.

Oui, je trouve qu’il n’y a pas de problème à en porter. S’il le faut, oui, mais uniquement de seconde main. Non, si ce n’est, à la rigueur, de la fausse fourrure. Non, je ne porte ni de la vraie, ni de la fausse fourrure.

Quelques jours plus tard, Shirin David s’est simplement contentée de publier un nouveau post d’elle portant un manteau de fourrure véritable en guise de réponse. Pour son voyage en jet privé en Arabie saoudite, le mannequin espagnol Georgina Rodríguez a opté pour un manteau en fourrure et un sac à main en cuir de crocodile.

Mais qu’importe les critiques sur la tenue et les nombreux commentaires négatifs! Car, qui dit publication à vaste interaction, dit récompense. En effet, cela crée de la portée et augmente le nombre de vues… au détriment de la sympathie des fans, certes.

La fourrure est à la mode – mais comment?

Controverse autour de la fourrure véritable

Pourtant, certaines maisons de couture et certaines célébrités ne se montrent pas prêtes à renoncer à la fourrure véritable. La marque de luxe Fendi est fan de fourrure animale. Interrogée par le magazine Vogue, Silvia Venturrini Fendi explique: «La fourrure a une longue durée de vie - il n'est même pas nécessaire de la laver. Et elle est entièrement biodégradable».

Portée pendant 30 ans, la vraie fourrure de vison est plus durable que la fausse: c’est le constat d’une étude réalisée par le lobby de la fourrure. Une autre étude, commandée par des organisations pour la protection des animaux, est en revanche arrivée à la conclusion que la production de fourrure est plus nocive pour l’environnement que la fausse fourrure. Les maladies sont également un sujet de préoccupation pour la fourrure véritable: au Danemark, toute une région a été bouclée et 15 millions de visons ont été abattus à la suite d’une mutation du coronavirus.

S’il est vrai que certains fournisseurs de fausse fourrure ont recours à des matières synthétiques, de nombreux efforts sont réalisés dans ce secteur pour rendre la fausse fourrure aussi écologique que possible. Pour la confection de ses vestes et manteaux, la marque new-yorkaise Maison Atia utilise du koba, un textile fabriqué à partir de végétaux et de bouteilles en plastique recyclées. Et même Fendi planche sur une alternative en élaborant une fourrure en laboratoire à partir de kératine, qui est la principale protéine présente dans les cheveux.