Au Luxembourg: Pourquoi les téléfilms de Noël font-ils tant de bien?

Vanessa Hudgens dans «La Princesse de Chicago» sur Netflix. Netflix

En ces temps froids et pluvieux, rien ne vaut un bon chocolat chaud, un film et un plaid. Période de Noël oblige, beaucoup se tournent – de manière assumée ou non – vers les téléfilms de Noël, fictions à l'eau de rose et clichés hivernaux à gogo. Le scénario type: Kate, Kelsey ou encore Emma est une jeune femme active dans une grande ville des États-Unis, quand elle doit se rendre dans un petit village campagnard dans lequel elle va retrouver la magie de Noël… Sans oublier la neige, les sapins de Noël, de la musique et un happy end. Kitsch à souhait, mais succès assuré.

Majoritairement produites aux États-Unis, ces fictions sont plus qu'appréciées, au vu de leurs programmations presque dominantes des chaînes et des plateformes de streaming à l'approche des fêtes. «C'est difficile d'y échapper», admet Elodie Morin, psychologue-clinicienne à Luxembourg. «Il s'agit de feel good movies, des films qui font du bien comme les dessins animés pour enfants», explique la psychologue. La raison du succès? «Il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin».

«Pas réalistes»

En effet, dans la plupart de ces films, la fin – heureuse – est devinée dès les premières minutes de la comédie. Et ça marche! «Ces fictions sont des éléments «doudou», on sait qu'elles ne sont pas réalistes, on n'est pas dupes, assure Elodie Morin. Mais c'est une sorte de parenthèse enchantée». «C'est aussi l'occasion de passer un moment en famille, avance Gian Maria Tore, professeur en sciences médiatiques à l'Uni. Tous les proches sont là, il fait froid dehors, donc pourquoi pas regarder un film».

La fiction en tant que telle, hivernale ou non, fait du bien au moral. Plonger dans un film nous permet de «fuir un peu la réalité quotidienne et d'essayer de s'oublier soi-même. Les fictions sont essentielles pour notre vie et notre imaginaire», précise le professeur de l'Uni. «Et la magie apportée par les films de Noël peut redonner un peu d'espoir à certains», conclut Elodie Morin.