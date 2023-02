Au Luxembourg : Pourquoi les voitures d'occasion sont-elles de plus en plus chères?

Au Luxembourg comme presque partout en Europe, les prix des voitures d'occasion flambent. Une tendance qui est directement liée à la baisse de production des véhicules neufs, elle-même impactée par la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la crise des semi-conducteurs ou encore les difficultés logistiques… «C'est la loi de l'offre et de la demande, souligne Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo). Un nombre limité de voitures disponibles entraîne automatiquement une hausse des prix et réduit le nombre des transactions».

Pour preuve, 58 633 voitures d'occasion ont été immatriculées au Grand-Duché en 2022, soit 10,9% de moins qu'en 2021, qui était certes une année record en la matière. Le nombre de voitures neuves immatriculées l'an dernier (42 094), lui, a constitué le plus faible total depuis…1999. «Nous avons commencé à constater une hausse des prix des voitures d'occasion vers la fin du premier semestre 2021, note Christian Waller, directeur Used cars chez le concessionnaire Losch. Ce sont surtout les véhicules très récents qui sont impactés, les entrées et moyennes gammes».

Chez ce concessionnaire, la hausse recensée entre début 2021 et fin 2022 se chiffre en moyenne à 19%. «Nous avons atteint un plateau et la situation s'est à présent normalisée, estime encore Christian Waller. Nous ne verrons plus de hausse de prix de cette ampleur à l'avenir». À qui profitent ces prix gonflés des véhicules kilométrés? En premier lieu aux personnes qui vendent leur voiture en direct ou dans le cadre d'une reprise. «Les concessionnaires se basent sur le marché actuel pour définir les offres. Ce sont donc bien eux qui prennent un risque en reprenant les véhicules, alors que le marché est très haut», conclut le directeur Used cars chez Losch.