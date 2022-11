Fille de Johnny Depp : Pourquoi Lily-Rose Depp n’a rien dit durant le procès de son père

Lily-Rose Depp a évoqué pour la première fois son ressenti face au procès qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard.

Lily-Rose dit vouloir préserver son «jardin de secret de pensées». imago images/ZUMA Press

Un silence a été assourdissant durant le procès entre Johnny Depp et Amber Heard: celui de Lily-Rose Depp. L’actrice de 23 ans s’est expliquée sur les raisons de son mutisme, même après la victoire, début juin 2022, de son père contre son ex . Plus de cinq mois plus tard, elle a pris la parole dans la version américaine de «Elle».

«Tout d’un coup, quelque chose de si privé et de si personnel ne l’était plus du tout. Je me sens vraiment en droit d’avoir mon jardin secret de pensées», a-t-elle affirmé dans le magazine. Lily-Rose, dont la mère est l’actrice et chanteuse française Vanessa Paradis, a ensuite martelé qu’elle ne voulait pas répondre pour autrui: «J’ai l’impression que pendant une grande partie de ma carrière, les gens m’ont définie à travers les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mes petits amis. Là, je suis prête à être définie par les choses que je fais et que je mets en avant».

En 2023, la comédienne tiendra le rôle principal dans une nouvelle série d’HBO, «The Idol» . Cette fiction qui s’annonce assez choc a été créée et mise en scène par Sam Levinson, créateur d’«Euphoria» et par le chanteur The Weeknd.