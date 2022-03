HoloLens 3 : Pourquoi Microsoft a annulé son nouveau casque?

Le projet d’une troisième version du dispositif de réalité mixte aurait été abandonné en 2021, d’après un rapport qui évoque des conflits internes sur la voie à suivre.

S’appuyant sur les confidences de «plus de vingt employés actuels et anciens», la division en charge du développement de l’HoloLens dirigée par Alex Kipman serait en plein chaos. Microsoft ne sachant pas sur quel pied danser quant à la direction à prendre en matière de réalité mixte, réalité virtuelle et réalité augmentée, le projet d’une troisième itération aurait été abandonné à la mi-2021.

Les équipes chargées de la réalité mixte et de l’HoloLens ont échangé des points de vue différents sur la finalité et la cible du produit, qui était jusqu’ici utilisé dans le domaine médical et professionnel. Certains estiment que la stratégie de Microsoft devrait être axée sur le matériel et viser les entreprises et l’armée, tandis que d’autres privilégient la création de logiciels pour le métavers et préfèrent cibler les consommateurs.