Douleurs insupportables : Pourquoi Nadal se bourre-t-il d'une «tonne d'anti-inflammatoires»?

Le champion de tennis espagnol souffre du syndrome de Müller-Weiss, une pathologie rare affectant un os du pied, qui l'handicape de plus en plus.

L'Espagnol souffre depuis 18 ans. AFP

Le Majorquin souffre depuis ses 18 ans d'une ostéonécrose de l'os naviculaire - ou scaphoïde tarsien - également appelée syndrome de Müller-Weiss. Une maladie dégénérative «chronique et incurable», a-t-il indiqué début mai. Ce syndrome touche l'os naviculaire, situé sur le dos du pied, entre le talus (autrefois appelé astragale) et les os cunéiformes.

«Cet os est soumis à des contraintes importantes et, pour des raisons qu'on ignore, perd sa vascularisation et se nécrose», explique à l'AFP, Denis Mainard, président de l'Association française de chirurgie du pied et chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de Nancy. Dans les cas les plus graves et «chez des sujets sollicitant beaucoup leurs pieds, l'os va se désagréger, s'aplatir, il peut se fragmenter et, à la fin, cela peut évoluer en arthrose avec un raccourcissement de l'arche plantaire», précise-t-il.

«Si je n'en prends pas, je boite»

Le syndrome de Müller-Weiss peut toucher un seul pied mais plus souvent les deux. Rafael Nadal souffre d'un seul pied, le gauche. Cette pathologie affecte plus souvent les femmes, et des personnes entre 40 et 60 ans. Le Pr Mainard ne connaît pas le dossier du joueur espagnol. Mais il soulève «l'hypothèse intellectuelle» qu'il ait pu être atteint, enfant, de la maladie de Köhler-Mouchet, une pathologie rare de croissance de l'os naviculaire touchant les moins de 10 ans, notamment les garçons sportifs, et qui peut laisser des séquelles.

«Je vis avec une tonne d'anti-inflammatoires au quotidien pour me donner une chance de pouvoir m'entraîner (...) Si je n'en prends pas, je boite», raconte Rafael Nadal. Et «mon problème, depuis déjà un certain temps, c'est qu'il y a beaucoup de jours où je vis avec trop de douleur».

Pour les patients dont la douleur n'est plus soulagée et qui ne peuvent plus marcher, une intervention chirurgicale peut être prescrite. Elle bloque les deux articulations impliquant l'os naviculaire. «Dans les cas où l'os naviculaire s'est désagrégé, il faut aussi une greffe osseuse pour rétablir la longueur de l'arche interne du pied», précise le Pr Mainard.