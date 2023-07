Leena souffre du fait que son compagnon communique peu, verbalement et physiquement. En parler ne sert à rien et ne fait que créer des tensions au sein du couple.

Dr Sex : «Pourquoi ne me montre-t-il pas ses sentiments?»

Le compagnon de Leena n'extériorise quasiment pas ses sentiments, ce qui l'inquiète.Unsplash/Kayla Koss Unsplash/Kayla Koss

Question de Leena (34 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Leena,

En consultation de couple, je constate souvent que l’un des deux partenaires (dans les relations hétérosexuelles, c’est souvent la femme) est demandeur d'échanges émotionnels et sentimentaux. Et souvent, ce manque est un sujet de discussion de longue date et la raison pour laquelle le couple décide de consulter.

Je trouve parfois dommage qu'ils ne soient pas venus me voir plus tôt, car ils auraient pu s’épargner bien des disputes et des souffrances.

L'une des raisons pour laquelle ils attendent de le faire est liée au stéréotype largement répandu, selon lequel c’est dans la nature de l’homme de ne pas extérioriser ses sentiments ou d’en parler. Mon expérience avec les hommes dans le cadre de consultations thérapeutiques et de cours montre toutefois que ce n’est pas le cas.

Ils en parlent ouvertement, mais d'une autre manière. Cependant, et c’est là que réside le problème, ils le font en utilisant un autre langage et d’autres codes que ceux de leur partenaire, ce qui conduit inévitablement à des malentendus ou à de l’incompréhension.

Il serait nécessaire et utile de reconnaître cette «confusion linguistique» et de s’efforcer ensemble, en tant que couple, de développer une sorte de «langage relationnel». Au lieu de cela, la plupart des couples s’enlisent dans des reproches, après être restés murés dans le silence, et finissent par se retrancher lentement mais sûrement dans un mutisme douloureux.

La première étape pour en sortir est de reconnaître que l’on n'est pas capable, en tant qu’individu concerné, à reconnaître et à s’avouer que l’on ne se comprend pas. Et qu’il s’agit là d’une situation douloureuse.

Le fait de le faire permet de créer une base commune à partir de laquelle il redevient possible d’aller ouvertement l’un vers l’autre. En tant que couple, on est alors quasiment lié par la même souffrance. Il est toutefois important de ne pas en rester là, mais de porter un intérêt franc et sincère à l’autre, et de vouloir le comprendre. C’est ainsi que peut naître peu à peu le «langage relationnel» évoqué.

Ce processus n’est pas toujours simple. Il peut être utile de faire appel à un coach de couples, qui pourra servir de traducteur et prévenir les malentendus jusqu'à ce que l’on soit en mesure de le faire seul. Bon courage!

Exprimes-tu facilement tes sentiments? Oui. Non. Je n'ai pas de sentiments.