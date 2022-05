Sécurité routière: «Pourquoi ne pas limiter la vitesse à 30 km/h en agglomération?»

L'Allemagne qui met à la fin vitesse illimitée sur les autoroutes et la France qui envisage de ne plus retirer de point pour les petits excès de vitesse. En 48 heures, deux évolutions règlementaires en apparence contradictoires ont été discutés dans deux pays frontaliers. L'illustration d'un déficit de cohérence des politiques de sécurité routière au sein de l'Union européenne, déplore Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière au Luxembourg, qui ne désespère pas d'une uniformisation européenne en la matière.

«Le ministre Claude Turmes a plaidé pour une vitesse limitée à 120 km/h sur les autoroutes européennes afin de limiter les rejets de CO². J'ai beaucoup apprécié que François Bausch ait amené ce désir d'uniformisation également sur le terrain de la sécurité routière». Une question de bon sens pour M. Hammelmann: «Les frontières ne sont plus visibles dans l'espace Schengen. Prenons le cas du Luxembourg (130 km/h) et de la Belgique (120 km/h): un automobiliste peut se retrouver sanctionné alors qu'il est de bonne foi. Simplement car il n'a pas été attentif au passage de frontière».

Pas de réforme du permis à points au Luxembourg

Aux communes d'agir

Six ans après l'installation des premiers radars au Grand-Duché, comment continuer de lutter contre la vitesse excessive? Pour Paul Hammelmann, les évolutions en la matière doivent concerner les agglomérations: «Pourquoi ne pas limiter la vitesse à 30 km/h sur l'ensemble du territoire d'une commune, excepté sur les contournements et les grands boulevards? Cela améliorerait la lisibilité et la sécurité», estime-t-il, s'inspirant d'une mesure «qui fonctionne bien à Paris et à Bruxelles».