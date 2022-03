Choix ou contrainte? : Pourquoi ne travaillent-ils pas au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Une étude a cherché les raisons pour lesquelles, malgré les conditions salariales avantageuses du Grand-Duché, certains continuaient de travailler dans leur pays de résidence.

De nombreux Français passent quotidiennement la frontière. Ce sont eux les plus attirés par le marché du travail luxembourgeois, devant les Belges et les Allemands.

En 2009, plus de 147 000 travailleurs passaient quotidiennement la frontière pour venir travailler au Luxembourg. Et le CEPS/INSTEAD (Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development) a voulu comprendre pourquoi certains franchissaient le pas et d’autres pas.