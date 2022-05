Sur TF1 : Pourquoi Nikos Aliagas ne présentera-t-il pas The Voice?

L’animateur star de TF1 sera remplacé au pied levé par Alessandra Sublet pour la demi-finale de l’émission.

Dix candidats sont en lice pour décrocher un ticket pour la finale: Mary Milton, Doryan et Vike dans l’équipe d’Amel Bent, Loris et Caroline Costa dans celle de Marc Lavoine, Nour et Lou Dassi, dans celle de Florent Pagny et Louise, Pauline et Mister Mat chez Vianney.