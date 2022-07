Pétition au Luxembourg : Pourquoi pas un jour de congé quand un des parents se remarie?

LUXEMBOURG - Une pétition réclame que les enfants puissent bénéficier d'un congé quand leur père ou leur mère redit «oui».

«Les temps évoluent et de plus en plus de parents divorcent et se remarient, il serait juste et équitable que les enfants des parents (s'ils travaillent déjà) aient également le droit à un congé».