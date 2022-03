Esch2022 – «Pourquoi sommes-nous fascinés par notre image?»

Votre selfie exposé en décembre

Chacun des 20 spots (15 à Esch, 5 en France) représente un miroir et une photo d’une des villes participantes. À Esch, on regarde la France. En France, on regarde le Luxembourg.

Pour la première partie de son exposition qui durera d’avril à juin, les cabines et box en bois sont à Esch-Sur-Alzette, Ottange, Boulange et Aumetz. L’exposition se déplacera ensuite à Schifflange et Differdange, Villerupt, Thill, Audun-le-Tiche, Rédange et Russange.